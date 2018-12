VDAB-bokaal voor stichting BIT

De Vereniging Docenten Assurantie & Bankleer (VDAB) reikt deze bokaal uit aan diegenen die een belangrijke impuls geven aan het assurantieonderwijs in combinatie met het reguliere onderwijs. Belangrijk aspect daarbij is de koppeling tussen praktijk en theorie.

De stichting BIT, sinds 1994 actief, krijgt de bokaal vanwege het op de kaart zetten van nieuwe simulaties binnen het onderwijs. Naast de ontwikkeling van simulaties die bij het onderwijs kunnen worden ingezet, geeft BIT ook trainingen aan docenten en ondersteuning aan onderwijsinstellingen. Dit jaar wordt het simulatiepakket Bank en Verzekeringen door meer dan veertig regionale opleidingscentra gebruikt om leerlingen praktijkgericht onderwijs te geven.

De bokaal is uitgereikt aan directeur Jan Colly tijdens de landelijke docentendag van de VDAB op het kantoor van de Rabobank in Utrecht.