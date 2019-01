V&D koopt Achmea uit Vendopolis

Door de activiteiten van Vendopolis volledig in eigen hand te nemen, verwacht V&D een impuls te kunnen geven aan de verkoop van financiële producten via het warenhuis. Vendopolis verkoopt nu als intermediair financiële producten – in het bijzonder verzekeringen – onder het label van V&D via eigen balies in 29 van de ongeveer 70 V&D-warenhuizen.

Moedermaatschappij Vendex KBB zegt dat ook Hema en De Bijenkorf plannen uitwerken voor het aanbieden van financiële producten aan hun klanten. Hema maakte dit voornemen overigens in 2001 al eens kenbaar. Voor productontwikkeling, advisering en ondersteuning heeft Vendex KBB vorig jaar een aparte vennootschap Consumer & Financial Services opgericht. Deze onderneming zal nauw worden betrokken bij de uitbreiding en de exploitatie van het dienstenpakket van Vendopolis.

V&D heeft de ondernemingsraden om advies gevraagd en verwacht dat de voorgenomen transactie geen gevolgen zal hebben voor de negentig Vendopolis-medewerkers: zij blijven in dienst van Vendopolis en behouden hun huidige arbeidsvoorwaarden.

Tussenpersonenbeleid

Op dit moment heeft Vroom & Dreesman een belang van 45% in Vendopolis (Utrecht). Het voornemen is de resterende aandelen (55%) van Achmea over te nemen. Achmea staat daar welwillend tegenover. “Het is niet ons beleid actief te investeren in tussenpersonen. Er zijn nieuwe investeringen nodig in Vendopolis en die kunnen beter gedaan worden door één aandeelhouder”, aldus Achmea-woordvoerder Maarten den Ottolander.

Volgens hem zijn Achmea en V&D in gesprek over de vragen “of, wanneer en tegen welke voorwaarden we ons belang in Vendopolis verkopen”. Die gesprekken zitten in een afrondende fase. “Maar het is nog niet rond”, zo benadrukt Den Ottolander. Achmea hoopt onder meer contractueel vast te leggen dat de diverse winkels en warenhuizen van het Vendex KBB-concern voornamelijk producten uit het huis van Achmea blijven verkopen. “Dat is onze voornaamste inzet, ja.”

Achmea kocht de aandelen in 1994 van V&D, dat begin jaren zeventig van start was gegaan met de verkoop van bromfiets- en reisverzekeringen aan warenhuisklanten. Tegenwoordig kunnen klanten er terecht voor allerlei financiële producten, waaronder zelfs hypotheken. Vendopolis repte onlangs nog over een bestand van 35.000 klanten.

Een half jaar geleden stapte Achmea ook al uit de verkoop van financiële producten in supermarkten. FBTO en supermarktconcern Schuitema staakten toen de verkoop van verzekeringen in C100-winkels. “Uiteindelijk is het een kanaal dat perspectief biedt”, zei Achmea toen nog.