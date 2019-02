Varen met jonge gehandicapten

Wie kwam met het idee?

Wij hebben in het verleden al eerder bootreizen georganiseerd voor zieke en gehandicapte ouderen. Nu kregen wij al een tijdje verschillende signalen uit ons verzekerdenbestand, van ouders van gehandicapte en ernstig zieke jongeren, die hun zoon of dochter graag wilden opgeven voor een bootreis. Dan is het toch een uitdaging om ook iets voor die groep te organiseren.

Hoe groot was de groep?

Uiteindelijk waren er 29 jongeren van de partij, in de leeftijd van 7 tot 30 jaar. Er gingen in totaal 40 begeleidende vrijwilligers mee, van wie een deel collega’s van Delta Lloyd en Ohra, artsen, verpleegkundigen en zelfs een kok. Dat is dus een behoorlijke groep mensen, maar die kenden elkaar aan het einde van de reis toch allemaal mooi bij voornaam.

Hoe verliep de reis?

We zijn met een hospitaal-cruiseschip in Vlaardingen van wal gegaan en via Dordrecht, Middelburg, Veere, Zierikzee en Schoonhoven naar Amsterdam gevaren. Elke dag zijn we in een van de steden aangemeerd voor een buitenactiviteit, zoals een wandeltocht door Dordrecht, een rondrit met de paardentram en een boerderijbezoek.

Zeezieken?

Nee, gelukkig niet! Het waren ook grotendeels binnenwateren. Bovendien hebben we de hele week mooi weer gehad.

De reacties?

Het was een enorm succes voor zowel de jongeren als de vrijwilligers. De blijheid was van de gezichten van de jongeren af te lezen. Ik word nu nog steeds prettig lastig gevallen met leuke e-mails en telefoontjes van een aantal van de jongeren. Er zijn op beide fronten tijdens het afscheid heel wat tranen weggepinkt, want ja, je krijgt toch een speciale band met elkaar.

Voor herhaling vatbaar?

Dat is een ding wat zeker is! Er is ruim voldoende animo om dit volgend jaar weer te doen met een andere groep jongeren. Ik weet nu al dat er genoeg vrijwilligers en jongeren zijn die mee willen.

Wim Luiten (links) met een aantal van de jongeren en vrijwilligers voor de Prins Willem Alexander. Opmerkingen: