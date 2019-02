Van Lanschot ziet af van acquisities assurantiekantoren

Die klantenkring is vorig jaar verder gegroeid tot 5.572 bedrijven (+8,4%) en 52.309 particulieren (+3,9%). “Nog lang niet al die 52.000 klanten worden op dit moment door ons bediend met verzekeringen”, constateert bestuursvoorzitter Harry Baeten.

Ambitieuze groeidoelstellingen zijn er evenwel niet meer bij Van Lanschot. “Er staan geen acquisities op de agenda”, aldus Baeten. Vanaf 1999, na de beursgang, werden achtereenvolgens de NVA-kantoren Rosenthal (Hilversum), Fibeko (Beverwijk), Vijverberg (Den Haag) en F. van Harskamp (Rotterdam) overgenomen. Vorig jaar werd ook nog de portefeuille bedrijfsschade van AZL in Eindhoven gekocht.

Verzekeringen zijn volgens Baeten “onderdeel van ons klantconcept”. Hij wijst onder meer op de kunstverzekeringen van Ars Mundi. Verder zijn vorig jaar de concepten KroonWonen (producten rond de aankoop van een woning) en KroonVermogen (financial planning) gelanceerd. “Van Lanschot Assurantiën is niet het meest doorslaggevende onderdeel in ons resultaat, maar wel heel belangrijk voor ons totaalconcept.”

Voorspoedig

Van Lanschot Bankiers typeert de ontwikkeling van het eigen assurantiebedrijf in 2002 als “voorspoedig”. De brutowinst steeg tot e 3,2 (2,4) mln bij een 9% hogere provisieomzet van e 19,9 (18,2) mln. De groei komt naast de twee overnames uit brand- en aansprakelijkheidspolissen. De ontwikkeling op de levenmarkt was “tegenvallend”: de provisieomzet daalde.

De portefeuille woninghypotheken groeide netto met e 360 (285) mln tot e 4.841 (4.481) mln. Tegenover een hypotheekproductie van e 750 mln stond een uitstroom van e 340 mln. Verder is de nettogroei beïnvloed door het bescheiden dochterbedrijf Efima Hypotheken, dat – vooral in samenwerking met Hooge Huys – hypotheken verstrekt aan niet-doelgroeprelaties. “Die portefeuille loopt geleidelijk uit”, aldus Baeten.

Klantenbestand

De totale omzet van Van Lanschot bedroeg vorig jaar e 378 (373) mln. De bank had vooral te lijden onder de terugvallende provisies in het effectenbedrijf (-23%). De nettowinst daalde met 3,2% tot e 97,6 (100,8) mln, waar 2001 echter nog een vrijval uit een IT-voorziening kende van (netto) e 10,8 mln.

De kosten konden worden gedrukt door een inkrimping van het personeel tot 1.815 (1.890) fte. In België werd zelfs 14% van het personeel heengezonden. Toch steeg het klantenbestand daar met 12% tot ruim 2.600. Daarvan is inmiddels de helft Belg, omdat de Nederbelgen “gezien hun leeftijd een uitstervend klantenbestand” zijn. Het assortiment in België wordt snel uitgebreid met hypotheken en andere dienstverleningsconcepten. Verder is de toetredingsdrempel verlaagd van e 500.000 vrij vermogen naar e 100.000, een criterium dat al langer geldt in ons land.

Van Lanschot heeft ten slotte nog klanten in Zwitserland, Luxemburg, Hongkong en de Nederlandse Antillen. Via bedrijfspresentaties wordt meer en meer geworven onder Nederlanders aan de Franse Rivièra, aan de Spaanse Costa’s en in Italië.

Bestuursvoorzitter Harry Baeten: “Nog lang niet al die 52.000 klanten worden op dit moment door ons bediend met verzekeringen.”