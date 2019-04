Van Kampen zet Schadehulp in

Schadehulp (Zelhem) is een initiatief van Frank Fukking en verzorgt online de schadebehandeling voor tientallen assurantiekantoren. Dat aantal wordt door de samenwerking met Van Kampen drastisch uitgebreid: het volmachtbedrijf telt 2.150 aangesloten kantoren. Zij kunnen gebruik maken van een 24-uursdienst, waarbij schades online in het systeem van Schadehulp kunnen worden geboekt. Dat levert tevens een korting op het behandeltarief.

De eigen site www.schadehulp.nl is onlangs vernieuwd. De site geeft algemene informatie over schadegebeurtenissen en het stap voor stap volgen van de schadebehandeling voor verzekerden. Daarnaast is voor tussenpersonen de nieuwe site www.schadehulp-atp.nl ontwikkeld. Naast assurantienieuws biedt de site de mogelijkheid om de gehele schadeafhandeling van al de relaties stap voor stap te volgen.