Van Herk gaat volmachten afgeven

Jarenlang mocht hij als directeur van het volmachtbedrijf van ABN Amro volmachten ontvangen. Vanaf 1 maart gaat hij ze namens Delta Lloyd Schade afgeven. Leo van Herk (53) volgt dan als directeur Volmachtbeheer Berry Santegoeds (47) op, die leiding gaat geven aan projecten die gericht zijn op verbetering van de volmachtresultaten. Santegoeds rapporteert aan Van Herk over dit essentiële onderdeel van een volmachtrelatie. Van Herk nuanceert: “Het gaat er bij volmachten om dat er een langetermijnrelatie is, die voor beide partijen profijtelijk is”.

Van Herk werkte meer dan dertig jaar voor ABN Amro – “direct vanuit de schoolbanken” – en vanaf 1990 als directeur voor verzekeraar ABN Amro Schade. De overplaatsing naar Delta Lloyd Schade brengt reistijd naar Amsterdam met zich mee, maar dat vindt Van Herk onbelangrijk. “Het gaat erom of het werk leuk is en interessant. Dit is een van de voordelen van het onderdeel zijn van de Delta Lloyd Groep: als je van verzekeringen houdt, hebt je als medewerker bredere mogelijkheden.”