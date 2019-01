Van expatriates 30% ontevreden over de ziektekostenverzekering

Expatriates vormen de elitetroepen van een multinationaal opererende onderneming omdat zij veelal in leidinggevende functies werkzaam zijn onder soms moeilijke omstandigheden. Zo spreken zij in veel gevallen de taal van het land waarin zij werken niet of onvoldoende en kennen zij de lokale gewoontes niet. In gevallen dat de expatriate medische zorg verlangt, kan dat tot moeilijke situaties leiden.

Ofschoon een meerderheid van de expatriates zich tevreden toont over zijn arbeidsvoorwaarden, voelt een aantal van hen zich te kort gedaan door de werkgever over hun zorgverzekering. Over de wijze waarop hun werkgever communiceert over de mogelijkheden voor lokale gezondheidszorg blijkt zelfs 50% van de expatriates ontevreden te zijn, aldus Cigna.