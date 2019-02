Van der Kleij wil bij VHD samenwerking uitbouwen

Van der Kleij is van huis uit elektrotechnicus, maar ging na zijn studie (“vanwege de diploma-inflatie in die tijd”) aan de slag bij de politie als technisch rechercheur, waarbij hij ook contact had met de algemene verkeersdienst. Daardoor kreeg hij affiniteit met verkeer en vervoer en na elf jaar stapte hij over naar expertisebureau Bergweg Michels. Via directiefuncties bij CED, O&O en Dekra kwam hij vervolgens vorig jaar terecht bij ABZ, waar hij dus na één jaar alweer vertrokken is. “Niet dat ik mijn werk daar niet interessant vond, integendeel, maar bij de VHD zie ik een grotere uitdaging.” Van der Kleij vindt dat de VHD nog te vaak als normaal wordt gezien. “Maar deze vorm van organisatiegraad tussen verzekeraars is uniek in de wereld.”