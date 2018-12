Van der Heide weg bij Lancyr

Het vertrek van Gertjan van der Heide (40) komt voor de buitenwereld wellicht als een verrassing, maar intern is dat volgens hem niet het geval. In de laatste vier maanden zegt hij zijn werkzaamheden voor Lancyr snel te hebben afgebouwd ten gunste van zijn nieuwe doelstelling: het ontwikkelen van onroerend-goedprojecten. “Projectontwikkeling heb ik er tot dusver naast gedaan, maar nu wil ik dat tot mijn hoofdactiviteit verheffen. Verder zal ik – indien daar tijd voor is – op interim-basis beschikbaar zijn voor managementklussen in het assurantiebedrijf.”

Gertjan van der Heide richtte zeventien jaar geleden, samen met zijn broer Berrie, het gelijknamige familiebedrijf op. Medio oktober 2000 verkochten zij de meerderheid van de aandelen aan Delta Lloyd. Het bedrijf (35 medewerkers) werd toegevoegd aan Lancyr, de (franchise)organisatie van de verzekeraar. In september vorig jaar droegen zij hun meerderheidsbelang over aan Delta Lloyd. Berrie van der Heide werkt nog op projectmatige basis voor Lancyr. “Hij is medeverantwoordelijk voor het uitrollen van de formule met nieuwe assurantiekantoren. Daar komt de laatste tijd meer swung in”, aldus Gertjan van der Heide.