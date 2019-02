Van Bruggen Adviesgroep heeft vorig jaar in een dalende hypotheekmarkt de omzet met 16% verhoogd tot e 700 mln

“Dit jaar willen we die groei minimaal evenaren”, stelt algemeen directeur Hans van Bruggen. Die evenaring moet onder meer gebeuren door uitbreiding van het aantal franchisenemers (nu 65) en door verbreding van de diensten naar financiële planning. Verder ziet Van Bruggen met De Thuishypotheek marktpotentie in hypotheekverkoop via internet.