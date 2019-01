Vakbonden dienen klacht bij SER in over Zurich

Ook wordt gewerkt aan de “externe behandeling” van een klacht over de omgang met regels uit de verzekerings-cao. “We zijn primair gericht op constructieve onderhandelingen met partijen en zijn de formele procedure met enige tegenzin ingegaan. De overnamepartijen bieden ons echter weinig keus. De voorgeschreven spelregels zijn er niet voor niets”, aldus Dennis Kohen van De Unie in een brief aan leden. Hij merkt verder op dat de bijna e 3 mln kostende vertrekregeling van twee Zwitserse Zurich-bestuurders “in Den Haag niet onopgemerkt is gebleven”. Zie ook pagina 39.