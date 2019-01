‘Vakantiedokter’ nu standaard voor bepaalde verzekerden Achmea

De verzekerden kunnen vanuit het buitenland bij de Vakantiedokter antwoord krijgen op niet-spoedeisende medische vragen, zoals: ‘Is het nodig dat ik naar een dokter ga?’ en ‘Heb ik de buitenlandse arts wel goed begrepen?’. Vanuit Nederland kunnen vragen worden gesteld over preventiemaatregelen in verband met de toekomstige reis.

De telefoontjes worden behandeld door EuroCross, de alarmcentrale van Achmea, die zo nodig doorschakelt naar het huisartsen-callcenter van Achmea.

In de periode juli-september vorig jaar is proefgedraaid met de ‘Vakantiedokter’. Ongeveer 700.000 huishoudens – lezers van het blad Achmea Health plus bepaalde reisverzekerden – kregen een ‘Vakantiedokter’-pasje. Voorts werd ermee aan de weg getimmerd via radiospots en printreclames.

De proef leverde 1.600 telefoontjes op. Ongeveer 700 mensen werden daadwerkelijk door de ‘Vakantiedokter’ geholpen. “Niet alle telefoontjes hoorden daar namelijk thuis”, zegt Achmea-woordvoerster Nicoline Mascini.

waren dan terechte, zegt Mascini: ‘Het lag niet aan de communicatie. Veel mensen hebben contact met ons opgenomen in plaats van met hun eigen huisarts. Bijvoorbeeld om de wachttijden bij hun huisarts te omzeilen.”

Tevredenheid

Uit een onderzoek dat Achmea heeft laten houden, komt naar voren dat 94% van de verzekerden die contact hebben gehad met de ‘Vakantiedokter’ daar zeer tevreden over was. De telefoontjes kwamen vooral uit Spanje en Frankrijk. Het ging vooral om klachten betreffende buik, darmen, blaas en huid. In ruim 85% van de gevallen schakelde Eurocross voor het advies een arts of verpleegkundige in. In zo’n 20% van de gevallen bleef het niet bij een advies en volgde er in het buitenland een doktersbezoek, een opname of een poliklinische behandeling.

De ‘Vakantiedokter’ blijkt een goede aanvulling (nauwelijks doublures) op de alarmcentrale van Achmea. Driekwart (79%) van de ondervraagden zegt niet met de alarmcentrale te hebben gebeld als de ‘Vakantiedokter’ niet had bestaan. De service werkt volgens Achmea kostenbesparend, want zo’n 80% van de bellers zou zonder de ‘Vakantiedokter’ naar een buitenlandse arts zijn gegaan. Over de kosten/baten-verhouding kan Achmea echter (nog) niets zeggen.