Univé verzekert fietsen met anti-diefstalchip goedkoper

Volgens Univé is de chip de oorzaak van het gedaalde aantal fietsendiefstallen in ons land. Vorig jaar werden 708.000 fietsen gestolen, tegen 750.000 in 2001. De diefstalpreventiechip (DPC) bevat de gegevens van de eigenaar, die samen met de gegevens van de fiets worden geregistreerd bij het Rai Data Centrum. Zo kan worden achterhaald of een fiets als gestolen staat geregistreerd; deze kan vervolgens worden terugbezorgd bij de eigenaar. Voor het uitlezen van de DPC zijn scanners nodig, die binnenkort ter beschikking worden gesteld aan politiekorpsen en fietsenhandels. De chip kan ook bij een bestaande fiets worden ingebouwd.

Omdat ‘gechipte’ fietsen minder aantrekkelijk zijn voor fietsendieven, geeft Univé sinds 1 maart tot 15% korting op de premie voor een fietsverzekering wanneer de fiets van een DPC is voorzien.

De 1,1 cm lange chip is ontwikkeld door Sparta, Batavus en Koga Miyata en wordt standaard ingebouwd in Batavus-fietsen. Naast Univé bieden ook Enra en Unigarant lagere premies voor fietsen die met een DPC zijn uitgerust.