Univé stoot levenbedrijf af

Het afstoten van het levenbedrijf heeft te maken met onvoldoende schaalgrootte van Univé in dit marktsegment. “Het is niet zo dat we het geen belangrijk product vinden”, zegt een woordvoerder.

De samenwerking moet in de eerste helft van dit jaar zijn beslag krijgen. Met het uitbesteden van het levenbedrijf zijn veertig arbeidsplaatsen gemoeid. Het is nog niet duidelijk of alle veertig arbeidsplaatsen overgaan naar de samenwerkingspartner. “Daarover zijn we nog in onderhandeling”, aldus Univé.

Univé Leven was in 2001 goed voor een brutopremie-omzet van e 25,4 mln uit traditionele levensverzekeringen. De beleggingspolissen die worden verkocht zijn voor rekening van Zwitserleven. Die samenwerking dateert al vanaf juli 1999, toen Univé nog de illusie had met levensverzekeringen een derde volwassen bedrijfsonderdeel te kunnen bouwen, naast Schade en Zorg. Overigens wordt Univé Leven zeker niet uitbesteed aan Zwitserleven.

Banenreductie

Op het hoofdkantoor van Univé in Zwolle zullen nog eens tweehonderd banen verdwijnen. Aanleiding voor de banenreductie is het slechte beursklimaat en een intern kostenprobleem. “De overheadkosten zijn de afgelopen jaren te hoog geweest. We moeten e 32 mln besparen en we zijn nu aan het berekenen hoe we dat moeten bereiken. Het verlies van tweehonderd banen is daaruit al voortgekomen”, aldus Univé.

Eind februari starten de onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal plan. “Ons streven is om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.”