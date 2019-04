Univé sluit zich aan bij Vecozo

Vecozo is het systeem dat zorgverleners in staat stelt om de verzekerdengegevens van de betrokken verzekeraars te controleren en om elektronische declaraties in te dienen. Volgens Vecozo heeft zij nu een bereik van bijna 11 miljoen zorgverzekerden. De aangesloten verzekeraars zijn: Agis, De Amersfoortse, Amev, Amicon, CZ, DSW, Geové, IZA, IZR, OZ, Stad Rotterdam, Trias, Univé en VGZ.