Univé betaalt pakketkorting

Het bedrag is het totaal aan premiekortingen dat de verzekerden kunnen verdienen door polissen te sluiten binnen het Premie Voordeel Plan. De teruggave varieert van 3% tot 15% van de totaal betaalde premie, afhankelijk van het aantal polissen dat de verzekerde op 30 juni had gesloten. Gemiddeld wordt e 35 uitgekeerd aan de 440.000 verzekerden, 7,5% meer dan vorig jaar. Toen werd e 14,6 mln uitbetaald.

Naast de pakketkorting keren de meeste bij Univé aangesloten onderlingen (36 in totaal) een winstdeling uit aan leden-verzekerden met een brandverzekering. Univé boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van e 1,4 mld. Het premie-inkomen van de onderlingen bedroeg e 96 mln.