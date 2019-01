Unisys en Infra gaan strijd aan met Stater en Quion

Unisys en Infra hebben een zogeheten teaming agreement gesloten voor het gezamenlijk aanbieden van uitbestedingsdiensten. Naast het outsourcen van processen behoort ook het overnemen van (een deel van) het personeel van de klant tot de mogelijkheden. “In Groot-Brittannië hebben we dat bijvoorbeeld gedaan met Abbey Life. Daar is een organisatie opgezet die de administratie van 1,7 miljoen polissen verzorgt. Daarbij zijn 1.200 mensen overgegaan van Abbey Life naar Unisys”, zegt Peter van der Vlis, lid van de directie Nederland bij Unisys.

De praktische invulling van de uitbesteding wordt met de klant bepaald. “Er zijn verschillende mogelijkheden die worden besproken. We kunnen alles overnemen vanaf dag één, maar ook een nieuwe software-architectuur neerzetten of de processen verbeteren. We kijken allereerst welke onderdelen zich het beste lenen voor uitbesteding. Dat zijn veelal de routinematige processen waarbij geen direct contact plaatsvindt met de klant. De backoffice-activiteiten kunnen in zijn geheel worden uitbesteed, maar ook de midoffice kun je door iemand anders laten doen”, aldus Van der Vlis.

Grote partijen

Het initiatief is vergelijkbaar met wat partijen als Stater en Quion doen. “Maar wij willen op grotere schaal gaan werken. Stater werkt veelal met kleinere partijen; wij gaan de grotere processen doen.” Van der Vlis mikt op de grootste tien hypotheekverstrekkers van ons land. “Daar wordt al mee gesproken; ik verwacht dat we in de herfst de eerste overeenkomst sluiten.”

Uitgangspunt voor de dienstverlening is het opzetten van een nieuw bedrijf waarin men de eigen administratie kan onderbrengen. “Wij bieden diensten aan die op alle mogelijke manieren kunnen worden vormgegeven”, aldus Van der Vlis. “Soms worden bedrijfsonderdelen overgenomen en soms zetten we een joint-venture op. Het intermediair blijft in alle gevallen contact houden met de hypotheekverstrekker. Wij verzorgen alleen de administratieve afwikkeling en stellen gegevens beschikbaar. Wat het intermediair wel merkt, is dat de kosten lager worden en dat de introductietijd van nieuwe producten korter wordt.” Unisys en Infra richten zich op de grote hypotheekbedrijven, omdat het daar vaak aan flexibiliteit ontbreekt. “Er is een veelvoud aan processen en behoefte aan consolidatie van IT-systemen. De vraag rijst dan: gaan we zelf de puinhoop opruimen of besteden we dat uit?”

Applicaties

Infra-directeur Ton van Neste geeft aan dat bij uitbesteding van processen de starheid van de bestaande applicaties vaak problemen geeft. “Systemen werken volgens een vast stramien en zijn niet flexibel. Wij kunnen met onze software veel rentevarianten aan. Wij kunnen het intermediair en het kantorennet van banken bedienen; alle mogelijke varianten zitten in onze oplossingen. In 99% van de gevallen kunnen bij ons alle productvarianten opgevraagd worden. De ervaring leert dat bij uitbesteding het meeste werk in de conversie gaat zitten; met onze systemen wordt die conversie eenvoudiger.”

Infra levert software aan bedrijven als Friesland Bank, SNS Reaal en Westland/Utrecht. “Wij hebben onze applicatie voor een breed scala aan producten ontwikkeld. In eerste instantie is het ontwikkeld als een standaardproduct, waarop indien nodig aanpassingen kunnen worden gedaan.”

Cultuuromslag

Een mogelijkheid om de uitbesteding vorm te geven, is volgens Van der Vlis meerdere locaties binnen het hypotheekbedrijf samen te voegen tot één ‘fabriek’. “Dat kan een positieve verandering zijn”, aldus Van der Vlis. “Vaak heeft dat een cultuuromslag tot gevolg: men wordt onderdeel van een nieuw bedrijf.” Vanuit Unisys worden selectief mensen in de nieuwe organisatie gezet. “Dat zijn over het algemeen de managers, maar voor een nieuw opgezette unit leveren we ook een verandermanagement, dat zich na verloop van tijd terugtrekt.”

Het opzetten van een dienstverlener op hypotheekgebied is onderdeel van een groter plan, dat ook voorziet in dienstverlening op het gebied van betalingsverkeer en verzekeringen. Van der Vlis: “In de tweede helft van dit jaar willen we eenzelfde initiatief starten voor verzekeraars. Bij het overgaan naar nieuwe verzekeringsapplicaties stuit men bijvoorbeeld vaak op migratieproblemen. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk een deel van de portefeuille te migreren naar het nieuwe systeem. Dan is uitbesteding van de administratie voor dat deel een optie.”

Peter van der Vlis: “Wij richten ons op de grootste tien hypotheekverstrekkers”.