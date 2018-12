Uitvaartverzekering nieuw in pakketpolis van Zurich

Zurich heeft deze maand een vernieuwde en uitgebreide pakketverzekering bij het intermediair onder de aandacht gebracht: het Zurich A tot Z Pakket. Een nieuwe categorie in dat pakket is de uitvaartverzekering.

Het A tot Z Pakket is verdeeld in zes categorieën: motorrijtuigen, woonhuis, persoonlijke bescherming, recreatie, rechtsbijstand en uitvaart. De uitvaartcategorie kent bij Zurich de keuze uit een premiebetalende en een koopsomvariant. In beide situaties geldt er per persoon een eigen polis.

Bij de premiebetalende variant kan tegen een meerpremie een kinderdekking tot e 2.000 voor alle kinderen tot zestien jaar worden gesloten. Voor de koopsomvariant worden als extra’s onder meer genoemd: geen gezondheidsvragen en een vrije keuze voor uitvaartondernemer. Deze inkoopverzekering kost e 3.000.

Ter verbetering van de dienstverlening is er ook een nieuw softwarepakket: Zoom (Zurich-offertes op maat). Hiermee kan de tussenpersoon de premies uitrekenen en snel een totaalofferte uitbrengen.