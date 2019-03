Uitvaartpolis vaker via internet gesloten

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS-Nipo – in opdracht van Monuta – onder bijna duizend volwassenen. Volgens het onderzoek heeft 70% van de Nederlanders een uitvaartverzekering, twee procentpunt meer dan twee jaar geleden. Onder de niet-verzekerden denkt 19% zich binnenkort (zeer) waarschijnlijk alsnog te gaan verzekeren; dat percentage was in 2002 nog 23%. Bijna de helft denkt daarbij het advies van een tussenpersoon te gaan inwinnen. Het intermediaire aandeel in de reeds gesloten polissen is veel hoger: 68%.

Onder de verzekerden is bij liefst 48% niet bekend voor welk bedrag ze zijn verzekerd. Gemiddeld wordt dit kapitaal geschat op e 5.300. Tweederde heeft de uitvaartpolis zelf gesloten: duidelijk meer dan twee jaar geleden (58%). Verder heeft 23% de polis aan de ouders te danken.

Naamsbekendheid

Volgens de onderzoekers is de naamsbekendheid van Monuta als uitvaartverzekeraar de afgelopen twee jaar toegenomen van 17% naar 22%. Monuta is daarmee de enige van de tien grote uitvaartverzekeraars die een stijging laat noteren. De spontane naamsbekendheid van Dela is vier procentpunten gedaald, maar blijft met 65% groot. Na Monuta volgen: RVS 8%, Amev 7%, Delta Lloyd 6%, Yarden 6%, Univé 6%, Nationale-Nederlanden 5%, Ohra 5% en Aegon 4%. De bekendheid van NN en Aegon als uitvaartverzekeraar is met twee procentpunten gedaald, die van Delta Lloyd en Ohra met één punt; de rest blijft gelijk.