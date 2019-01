Uitstekend jaar voor Winterthur

De Nederlandse bijkantoren van Winterthur zijn bijzonder goed te spreken over het vorige boekjaar.

Directielid Norbert Schultz spreekt van “prachtige resultaten” in zowel het leven- als het schadebedrijf, al zijn die met het oog op de beursnotering van moeder Credit Suisse nog niet concreet te maken. Schultz noemt alleen een comined ratio (verhouding kosten en claims versus premie) in het schadebedrijf van minder dan 95%.

De omzetcijfers waren eveneens goed. De premieomzet van Winterthur Schade is met 11% gestegen tot e 93,5 (84,3) mln. De belangrijkste branches van Winterthur zijn Motorrijtuigen, Ongevallen & Ziekte, en Brand. Het individuele levenbedrijf zag de premieomzet met 25% stijgen tot e 103,1 (82,4) mln, waarvan e 64,6 (54,5) mln uit traditionele levensverzekeringen (+18%) en e 38,5 (27,8) mln uit beleggingsgerelateerde polissen (+38%). Leven Collectief pluste met 8% tot e 39,9 (37,0) mln premie.