Uitbreiding voor Stienstra Bonnema

Het bedrijf heeft al kantoren in Heerlen, Maastricht, Sittard, Roermond en (sinds juli) Weert. “We treffen nu voorbereidingen voor kantoren in Venlo en Venray. Daarmee willen we aansluiting krijgen met Zuid-Oost Brabant”, zegt directeur en mede-eigenaar Kees Bonnema. Ter verhoging van naamsbekendheid en productie worden vier spots uitgezonden op de regionale tv-zender L1TV.

De provisieomzet is voor 35% afkomstig van bemiddeling in hypotheken en verzekeringen. “De hypotheekomzet is op jaarbasis zo’n e 120 mln.” De overige inkomsten haalt Stienstra Bonnema uit de onroerend-goedmakelaardij. De winst daalde vorig jaar naar e 94.824 (177.943).

Stienstra Bonnema is de voortzetting van het voorheen zelfstandig opererende Stienstra. Dat maakt nu deel uit van de Bonnema Groep, die met hulp van SNS Reaal 51% van de aandelen heeft overgenomen. SNS Reaal – sinds 2002 al voor 45% eigenaar van de toen opgesplitste Stienstra Holding – heeft de rest van de aandelen in handen. Het bedrijf telt 102 medewerkers, waarvan er vijftig actief zijn als financieel adviseur of makelaar. De overige medewerkers zijn actief in ondersteunende functies.