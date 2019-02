Uitbreiding juristennetwerk Akkermans

Pensioen Management, zoals Akkermans het intermediairsnetwerk noemt, biedt tussenpersonen pensioenkennis, zowel op fiscaal-juridisch gebied als in commerciële zin. Het Akkermans-onderdeel telt nu negen medewerkers. De jongste aanwinsten zijn twee commerciële pensioenadviseurs: Dave Brill (37) en Roland van Dalen (34), beide Master of Arts in Pensions and Life Assurance.

Het aantal aangesloten intermediairbedrijven is dit jaar gestegen van 85 naar ruim 150. Noach van Beusekom werkt actief aan een verdere uitbreiding. Akkermans & Partners heeft overigens eenzelfde netwerk voor belasting- en accountantskantoren. Daarbij zijn ruim honderd kantoren aangesloten.