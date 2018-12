UBS huurt Accenture in

Voor de afhandeling van levensverzekeringen gaat de United Bank of Switzerland (UBS) gebruik maken van de diensten van Accenture in Almere.

Het gaat om alle nieuwe verkochte levensverzekeringen van UBS in Europa. Accenture belooft die binnen 24 uur af te handelen. In ons land hebben de maatschappijen Universal Leven (Allianz) en Leidsche Verzekeringen hun administratie uitbesteed aan het Insurance Services Centrum van Accenture in Almere. Er werken wereldwijd in 47 landen 75.000 werknemers voor Accenture, waarvan negenhonderd in Nederland.

Voor de ontwikkeling van de producten heeft UBS eveneens gebruik gemaakt van Accenture. “Binnen zes maanden is dit product ontwikkeld en op de markt gebracht”, aldus Olav Noack, lid van de raad van bestuur van UBS Life International.