Tweede editie van Squassurance

Binnenkort wordt voor het tweede jaar in successie het branchesportevenement Squassurance gehouden, een squashcompetitie voor sportieve beslissers in verzekeringsland. Het gaat om vier donderdagavonden in maart en april, gevolgd door een finaledag op zaterdag 17 april.

Squassurance is een initiatief van detacheringsbureau For All Finance en wordt gehouden onder auspiciën van de Squash Bond Nederland. Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ kan het nuttige met het aangename worden gecombineerd: sporten én netwerken met andere beslissers in de branche.

Team/individueel

Squassurance wordt gehouden op 11, 18, 25 maart en op 1 april (van 18.30 tot 22.00 uur), gevolgd door een finaledag op zaterdag 17 april. Het toernooi wordt gespeeld op drie locaties in de Randstad: Utrecht, Zoetermeer en Amsterdam.

Het is mogelijk een team van twee personen te vormen samen met een collega of vriend/relatie die ook binnen de verzekeringsbranche werkzaam is. Maar men kan zich ook individueel inschrijven. In dat geval wordt men met een andere speler in een gelegenheidsteam ingedeeld. Ieder teamlid speelt wekelijks op één avond twee single-partijen (‘best of five’). Deelnemers worden ingedeeld in drie categorieën: beginners, gevorderden en vergevorderden.

Kosten

Meedoen aan Squassurance 2004 kost e 79. Behalve deelname aan de assurantiecompetitie kan men op deze avonden vrij spelen. Er is professionele begeleiding door de Squash Bond Nederland, men krijgt een Squassurance-shirt en een set Dunlop-squashballen. Om alles in goede banen te laten verlopen is besloten dat er maximaal 90 deelnemers kunnen meedoen. Voor alle informatie: www.squassurance.nl.

Impressie van Squassurance 2003. ——–kader———–

Beleggingshypotheek volgens Jan-Peter een bak ellende

Beleggen levert al tijden niet meer de fortuinen die er eind vorige eeuw mee werden verdiend en de hypotheek is door de beperking van de hypotheekrenteaftrek de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Logisch dus dat de beleggingshypotheek er tegenwoordig nogal wat moeite mee heeft om zichzelf te verkopen. Een steuntje in de rug om het imago van deze bedreigde productsoort weer wat op de krikken zou geen kwaad kunnen.

Daarvoor hoeft niet te worden aangeklopt bij premier Jan-Peter Balkenende. Hij leek er al niet de man naar om op financieel gebied veel risico’s te nemen, maar op de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA nam hij alle twijfel weg met zijn verdediging van het bezuinigingsbeleid van het kabinet: “We willen zeker geld uitgeven aan mensen in de knel, maar dat geld moet wel verdiend worden. Het is de simpele wijsheid van het huishoudboekje. Extra schulden maken om meer te kunnen besteden is hetzelfde als je huis financieren met een beleggingshypotheek: voor je het weet heb je grote problemen”.

En dat terwijl hypotheekadviserend Nederland de politici niet ongunstig gezind is. Kreeg PvdA-fractieleider Wouter Bos in 1998 niet als werkloze (hij had net ontslag genomen bij Shell en was kandidaat-Kamerlid) een hypotheek voor zijn nieuwe appartement aan de Rotterdamse Maasboulevard? “Volgens mijn hypotheekadviseur ben ik de eerste Nederlander die op grond van de opiniepeilingen een hypotheek krijgt”, liet Bos toen weten. “Voor de zekerheid stemt hij wel op mij.”

Compensation street

De Britse verzekeringsbranche houdt zijn hart vast. Met meer dan normale belangstelling ziet de sector de uitkomst tegemoet van een rechtszaak die zich afspeelt in de soapserie Coronation Street, die in Groot-Brittannië al decennia lang op de buis te zien is. Winkeleigenares Rita heeft namelijk de zoon van Cilla betrapt op winkeldiefstal en de jongen een tik om zijn oren gegeven. Deze kwam hierbij echter ten val en raakte gewond aan zijn hoofd, waarna moeder Cilla een advocaat in de arm heeft genomen in de hoop een forse financiële schadevergoeding in de wacht te slepen. In een redactioneel commentaar in het Britse verzekeringsvakblad Post Magazine wordt de wens uitgesproken dat claimante nul op het rekest krijgt. Want anders vreest de redactie dat dit voorval wel eens navolging zou kunnen krijgen bij enkele van de meer dan twaalf miljoen dagelijkse kijkers naar het programma.

Cilla en Rita uit Coronation Street.

Zaalvoetbaltoernooi Allianz Global Risks

Allianz Global Risks Nederland organiseert ook dit jaar een zaalvoetbaltoernooi voor voetbalminnend assurantieland. De vierde editie van het Allianz ‘Power On Your Side’ zaalvoetbaltoernooi wordt voor de derde achtereenvolgende keer georganiseerd in het Topsportcentrum (naast ‘de Kuip’) te Rotterdam, op 24 april 2004. De editie van vorig jaar werd gewonnen door Kröller Boom. Tijdens het buffet na afloop wordt ‘de cup met de grote oren’ wederom uitgereikt. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Emil Janssens, (010) 454.14.78.

Weer veel krediet voor Loden Leeuw

Frisia is met grote voorsprong winnaar geworden van de Loden Leeuw, de publieksprijs voor de meest irritante tv-reclame van het afgelopen jaar. In het consumentenprogramma Tros Radar werd vorige week tevens bekend gemaakt dat de hoofdrolspeler in de spot van Frisia, voormalig nieuwslezer Edvard Niessing, tot de meest irritante reclamepersonage was uitgeroepen.

Er waren tien commercials genomineerd, waarvan precies de helft bestond uit spots van kredietbemiddelaars, te weten Frisia, Postkrediet, wwww.lenen.nl, Becam (alle van DSB Groep) en Gelink Advies.

Richard van Hooijdonk van de DSB Groep, die beide prijzen in ontvangst nam, verklaarde in Radar dat uit onderzoek blijkt dat humor en irritatie tot de meest effectieve aspecten in tv-reclame behoren. Hij kondigde aan, dat de spots van DSB dit jaar komischer zullen worden.

Dat heel wat mensen in problemen zitten door grote leenschulden, trok Van Hooijdonk zich niet aan. “Als je geld hebt, kun je geld lenen. Als je het niet kunt missen, kun je bij ons niet lenen.”

Afwerkplek

Op 31 december jl. sloot de Assurantiebeurs in Amsterdam definitief zijn deuren. Omdat het alternatief van de virtuele assurantiebeurs – het elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS) – nog niet operationeel is voor het online plaatsen van industriële risico’s, was er bij makelaars en verzekeraars behoefte aan een tijdelijke kantoorruimte. Bijvoorbeeld om persoonlijk nadere informatie uit te kunnen wisselen over de te verzekeren risico’s, het bespreken van een schade en voor de administratieve afhandeling van zaken. Daartoe zijn op maandagmiddagen – en in de piekmaanden januari, oktober, november en december ook op woensdagmiddagen twee ruimtes beschikbaar in het WTC-gebouw: één voor de ontmoeting, de ander voor de administratieve afwikkeling. Deze laatste wordt in de wandelgangen al aangeduid met ‘afwerkplek’. VIJFDE KOLOM

Loden leeuw weegt niet zwaar voor DSB Groep