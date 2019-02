Tweede auto bij Delta Lloyd naar vijf B/M-treden

Klanten die de tweede gezinsauto bij Delta Lloyd verzekeren, komen sinds vorige week standaard in aanmerking voor vijf B/M-treden.

Voorwaarden zijn onder meer dat de verzekeringnemer op beide polissen dezelfde persoon is, de laatste twaalf maanden geen B/M-beïnvloedende schade is gemeld en de cataloguswaarde van de tweede auto maximaal f 100.000 bedraagt. De korting geldt altijd voor de laatst aangeschafte auto.

Amev, De Amersfoortse, Winterthur en Unigarant bieden bij de tweede gezinsauto de mogelijkheid de B/M-trede van de eerste auto over te nemen, ongeacht het aantal treden..