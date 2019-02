Twee kleine faillissementen

Het eerste faillissement betreft de persoon van Gerrie van Breugel (32) in Babyloniënbroek. Hij handelde onder de naam GB Financial Services en heeft momenteel nog een SER-inschrijving als assurantietussenpersoon onder de naam DA Finance & Insurance. Ten slotte is ’n Hypotheek Wereld nog een gebruikte handelsnaam. Volgens de curator is er geen personeel in het faillissement betrokken en wordt aangestuurd op een schuldsaneringsregeling.

In Limburg is de Amerikaanse vennootschap Delaware Incorporation A&A Levensplan failliet verklaard. De portefeuille van het bescheiden assurantiekantoor in Susteren, eigendom van Karel Clever (46), telde enkele tientallen schadeverzekeringen, voornamelijk van Noordhollandsche van 1816 en London Verzekeringen. De schuld is enkele tienduizenden euro’s groot. Ook in dit faillissement hoeft de curator geen ontslagen aan te zeggen.