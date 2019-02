Twee kantoren Spaar Select failliet

De twee failliete kantoren waren onderdeel van de Pellecaen Holding van eigenaar Peter Dankaart, de enige die nog als franchisenemer was aangesloten bij Spaar Select, dat vorig jaar omvormde van franchise- naar loondienstorganisatie. De keten telt nu landelijk vijftien vestigingen. Met de curator wordt gesproken over overname van personeel (in totaal zeventien medewerkers) en portefeuille van de failliete kantoren, waardoor het totaal aantal vestigingen op zestien zou komen. “Door de aanhoudend tegenvallende resultaten was de vestiging in Axel al enige tijd niet meer rendabel”, aldus Spaar Select. Doordat nieuwe financiers uitbleven, moest uiteindelijk voor beide vestigingen faillissement worden aangevraagd.

Op het gebied van telesales zijn de activiteiten deze week gecentraliseerd met het sluiten van vijf callcenters, waar ruim 150 oproepkrachten werkzaam waren. Het betreft de callcenters in Almelo, Rotterdam, Leiden, Venlo en Eindhoven; die in Tilburg, Zwolle, Hengelo en Groningen blijven geopend. De sluiting is het gevolg van een project dat sinds vorige zomer loopt, waarbij de accountmanagers zelf hun afspraken maken. Vanwege de gunstige resultaten van dat project wordt nu de belcapaciteit van de callcenters teruggebracht. De betrokken zes managers hebben een andere functie aangeboden gekregen, onder meer als accountmanagers.