Twee experts van Arntz naar Eelsing

In de Rotterdamse vestiging zijn registerexperts René Lok en Sjoerd Krijgsman werkzaam. Net als officemanager Priscilla Ligtenberg zijn zij afkomstig van Arntz van Helden. Lok en Krijgsman hadden al contact met Hans Eelsing, die voor hij in 1998 zijn eigen expertisebureau in IJmuiden oprichtte, eveneens in dienst was van Arntz van Helden. De vestiging in IJmuiden richt zich alleen op maritieme expertise; Eelsing wil het dienstenpakket voor de opdrachtgevers echter uitbreiden. In Rotterdam zullen Lok en Krijgsman zich onder meer bezighouden met machinebreuk, CAR, technische aansprakelijkheid en landmaterieel. Eelsing telt in totaal acht medewerkers.