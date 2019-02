Tussenpersoon komt met gratis huizensite

Volgens directeur Edwin Loohuis is er een groep van ongeveer vijfduizend consumenten die zelf hun huis willen verkopen en niet via een makelaar. “Deze groep mensen bieden wij een gratis promopakket aan. Dit bevat onder meer een intakegesprek, vermelding van de woning op de website met een doorlink naar andere woonsites, opmaken van een professionele verkoopbrochure, melding bij makelaars, een professioneel verkoopbord en raamposters en de mogelijkheid van een gratis taxatie-waardebon en begeleiding naar notaris voor ondertekening van de verkoopakte.”

Als tegenprestatie wil Abonnee Financiën de hypotheek regelen en de schadeverzekeringen die samenhangen met het woonhuis. “Wij werken samen met Nedasco en kunnen van vrijwel elke geldverstrekker of verzekeraar een concurrerende offerte verstrekken. Maar als de klant toch bij een ander beter terecht kan, even goede vrienden. We proberen dan alsnog zijn huis te verkopen.”

Loohuis wil de website landelijk gaan uitrollen en is op zoek naar tussenpersonen die met dit concept aan de slag willen. De instapprijs is e 2.500. Hiervoor krijgt het intermediair vijf verkoopborden, vijftig waardecheques voor taxaties en daarnaast de mogelijkheid om de woningen gratis op de website te plaatsen. “Maar ik merk dat tussenpersonen het aan de hoge kant vinden. Tussenpersonen die voor 1 januari besluiten deel te nemen, krijgen daarom e 1.000 korting.” Inmiddels staan op de website tweehonderd huizen in de verkoop.