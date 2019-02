Tussenpersoon in cel failliet verklaard

Schoenmaker heeft het assurantiekantoor februari vorig jaar gekocht van Arnold de Heer, nu eigenaar van De Assurant in Rotterdam. “Schoenmaker is toen in Apeldoorn begonnen met de verkoop van hypotheken”, weet De Heer nog, die sindsdien niets meer van hem hoorde. “Ik heb nog wel problemen gehad met de fiscus, die moeizaam aan stukken van de vennootschap kon komen. Maar ja, ik was geen eigenaar meer.”

Schoenmaker verplaatste zijn activiteiten later naar Eindhoven, waar het kantoor officieel nog steeds gevestigd is. Een buurtbewoner geeft aan dat de enige bezoekers de laatste tijd louter deurwaarders betreffen. Op 13 juni werd het faillissement uitgesproken. Curator Kager in Nijmegen heeft nog geen informatie over het bedrijf. “Ik heb alleen een wat vreemd gevoel bij het adres van de eigenaar”, stelt hij, om vervolgens te vernemen dat dat inderdaad de bekende gevangenis betreft.

Safe in De Bilt

Statutair is de vennootschap van Schoenmaker nog gevestigd in Bilthoven, maar het faillissement betreft nadrukkelijk niet Safe Assurantiën in De Bilt. Directielid Harm van der Korput legt uit hoe de mogelijke verwarring kan ontstaan. “Wij hebben in 1988 de portefeuille en de handelsnaam gekocht van de heer Van Hulst of Van der Hulst. De BV is in zijn handen gebleven en veel later dus door Arnold de Heer in Renesse gekocht. Met hem hebben wij nog overlegd over het gebruik van de handelsnaam Safe en daarover zijn we het eens geworden.”

“Vorig jaar echter nam mijnheer Schoenmaker telefonisch contact met ons op en gaf aan nog geld te willen zien voor de handelsnaam”, zo zegt Van der Korput. “We zijn daar niet op ingegaan en hebben nooit meer iets van hem gehoord.”

Safe Assurantiën in De Bilt is een handelsnaam van Willem Boot BV. Andere namen zijn Safe Employee Benefits (een vennootschap onder firma), Heek Assurantiën (eveneens een vof), Bos & Partners (een overgenomen kantoor) en Brouwers Assurantiën (eveneens overgenomen). De certificaten van aandeel van Willem Boot BV zijn volgens Van der Korput in handen van een Stichting Administratiekantoor. “Er is geen deelbelang van een verzekeraar bij”, zo stlt hij. Wel erkent hij dat Amev financier is van de in het verleden gepleegde overnames.