Tussenpersoon gebruikt website alleen als virtueel uithangbord

Van de honderd tussenpersonen die deelnamen aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek, waren er 43 bereid hun website aan een nader onderzoek te laten onderwerpen, zo blijkt uit het NVA-huisorgaan Reflector. De websites werden in de maanden mei en juni bezocht. De onderzoekers hebben niet de pretentie de kwaliteit van de websites te beoordelen. Er is genoteerd wat men gezien heeft.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bieden van informatie aan de klant nog steeds de belangrijkste overweging is om op internet aanwezig te zijn. Verder noemt men versterking van de naamsbekendheid en de verbetering van de dienstverlening aan bestaande klanten als andere motieven.

Naam- en adresgegevens ontbreken op geen enkele site. Wel constateren de onderzoekers dat deze gegevens vaak niet volledig worden vermeld. Tachtig procent van de kantoren geeft aan via e-mail bereikbaar te zijn. Handige routebeschrijvingen naar het kantoor ontbreken vaak nog. Naast de NAW-gegevens wordt verder globale informatie verschaft over het dienstenpakket. De nadruk ligt hierbij op de kernactiviteiten schade- en levensverzekeringen en daarnaast hypotheken, pensioenen en andere financiële producten.

Opmerkelijk vinden de onderzoekers dat niet meer dan de helft van de kantoren gebruik maakt van het internet om te vertellen waar het kantoor voor staat. Zoals marktprofiel, historie en werkwijze. Ook het presenteren van de medewerkers, bijvoorbeeld door foto’s, wordt nagelaten. Een gemiste kans, vinden de onderzoekers.

Interactiviteit

De interactieve mogelijkheden van het internet worden nauwelijks gebruikt, stellen de onderzoekers. Een op de vijf kantoren geeft de bezoeker een rekenmodel om mee te spelen. Ook de mogelijkheid om documentatiemateriaal aan te vragen wordt nauwelijks aangeboden. Twintig procent heeft een reactieformulier waar de bezoeker een boodschap kan achterlaten of informatie kan opvragen.

Het bijhouden van een eigen dossier met persoonlijke gegevens is iets waar de tussenpersoon (nog) niet aan toe is, concluderen de onderzoekers. Als laatste punt van zorg noemen ze nog de wijze waarop de teksten gepresenteerd worden. Publiceren op internet vereist een aangepaste wijze van formuleren en presenteren. Slechts een minderheid van de bedrijven heeft daar rekening mee gehouden.