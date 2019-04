Trudy Pronk eigen baas

“Voor het verzekeren van affinity groups is niet alleen verzekeringskennis nodig, maar ook kennis van marketing.” Dit zegt Trudy Pronk, die zich tot voor kort bij de Beijer Groep bezig hield met groepsverzekering, maar dat nu voor eigen rekening doet. Pronk is op beide markten goed thuis. Ze was accountmanager groepsverzekeringen bij Aon en was manager ‘marketing and sales’ bij LAR. Twee jaar geleden stapte ze over naar Beijer (als manager groepsverzekeringen) waar ze een paar maanden later directeur werd van het regiokantoor in Capelle aan den IJssel. Toen Beijer aankondigde begin dit jaar de regiokantoren in Capelle en Maarssen af te stoten, besloot Pronk de groepsactiviteiten van het kantoor in Capelle over te nemen – de overige activiteiten werden aan een ander verkocht – inclusief faciliteiten en drie personeelsleden. “Twee jaar geleden speelde ik al met de gedachte voor mezelf te beginnen, maar ik vond het een probleem om bij nul te beginnen.” Het kantoor van Pronk heet Ocean Advies. “Ik kwam op die naam, doordat mijn overleden vader ooit bij schadeverzekeraar The Ocean heeft gewerkt.”