Troost gaat naar Meeùs

Aegon-dochter Meeùs heeft in het land van Heusden en Altena een nieuwe aankoop gedaan. Het gaat om Troost Assurantiën in Woudrichem.

Aart Troost (52) startte het kantoor in 1995; de eenmanszaak telde inmiddels zeven medewerkers. Drie van hen verhuizen samen met de ruim 1.500 relaties tellende verzekeringsportefeuille naar Meeùs in Wijk en Aalburg. Troost blijft zelf met één medewerker achter in Woudrichem als Meeùs Hypotheken, waar aan hypotheekbemiddeling en belastingadvies wordt gedaan.

Meeùs heeft (inclusief Kamerbeek Groep) inmiddels landelijk 125 kantoren, waarvoor ruim 2.800 mensen werkzaam zijn.