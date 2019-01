Nibe-SVV Academie start op 10 februari een achtdaagse training Arbeidsdeskundige in de particuliere verzekeringssector. De training is bedoeld voor arbeids- en reïntegratiedeskundigen die uit de sociale verzekeringssector de overstap willen maken naar de particuliere sector.

De privatisering van een aantal sociale verzekeringen betekent dat er een verschuiving plaats vindt vanuit de sociale verzekeringssector naar het particuliere verzekeringsbedrijf. In deze training komt de rol naar voren die de arbeidsdeskundige in de particuliere sector heeft en de diverse partijen die daar een rol spelen. Naast de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ziekteverzuimverzekeringen komt ook de aansprakelijkheidsverzekering (letselschaderegeling) aan de orde.

Vereist is een hbo werk- en denkniveau. Voor de opleiding, die in Oosterbeek wordt gehouden, zijn 7 PE-punten aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Kosten voor de training bedragen e 1.500 (inclusief toets). Informatie: Nibe-SVV, Bettina van Wetten, telefoon 020-520.85.08 of b.van.wetten@nibesvv.nl.