Totale levensverzekering bij Nieuwe Hollandse Lloyd

Nieuwe Hollandse Lloyd (NHL) zegt het product “met trots” te presenteren in een speciale introductiecampagne. Het intermediair ontvangt een boek over sterrenbeelden, het eenmalige NHL-magazine ‘Leven’ en een praktisch werkpakket. Daaronder kan de offerteprogrammatuur worden geschaard, die het aanvragen van een offerte combineert met het adviseren van de klant.

Het Leven Combinatie Plan is een universal-lifeverzekering. De premies kunnen, na kosteninhoudingen, worden belegd in zeven fondsen. De eerste kosten verrekent Nieuwe Hollandse Lloyd in tien jaar tijd.

Het intermediair kan naar hartelust combineren met de beloning voor elk verkocht Leven Combinatie Plan. Geen provisie is mogelijk net als vele combinaties afsluit- en doorlopende provisie. De maxima zijn 6% afsluitprovisie en 10% doorlopende provisie; de incassoprovisie van 2% is standaard. Bij koopsomstortingen voor langer dan tien jaar lopende polissen bedraagt de afsluitprovisie maximaal 10%. De provisie bij een eenjarige risicoverzekering is 18,5%.

Extraatjes zijn er te verkrijgen door punten te sparen, wat ook mogelijk is met de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AO-Variantplan) van Nieuwe Hollandse Lloyd. Voor elke e 1.000 periodieke premie geeft NHL dertig spaarpunten (vijftig bij de aov). Er kan gespaard worden voor video- en audio-apparatuur van Sony, zoals digitale handycams (5.000 punten), beamers (9.200 punten) en breedbeeltelevisies (4.250 punten).