Ton Kool ziet toe op Robein

Kool wordt bij de Haagse direct-writer collega van Paul Nouwen, die Cees van Dam opvolgt als president-commissaris. De andere commissaris is tussenpersoon Frans Robbe.

Robein Leven zegt vorig jaar 25% meer winst te hebben gehaald (was e 1,0 mln in 2001) bij een lichte premiedaling (was e 73 mln). De solvabiliteit bleef gelijk op 160%.