Toen ongewenst, nu gewaardeerd

Op 25 januari is het op de kop af 25 jaar geleden dat dit vaktijdschrift het levenslicht zag. Een geboorte die door de verzekeringsbedrijfstak niet bepaald met spontaan gejuich werd begroet. Het 'nulnummer' dat aan diverse verzekeraars was gepresenteerd, ontlokte gemengde gevoelens: er waren al zo veel verzekeringstijdschriften. Het was dus wel even wennen in die begintijd. De branche was niet gewend aan een kritische benadering: de gewezen dagbladjournalisten van het eerste uur werden met argusogen bekeken en zelfs gesommeerd 'branchevriendelijk' te schrijven op straffe van sancties. Zo werd op een persconferentie eind 1978, belegd door de toenmalige Commissie Overleg Schadeverzekering, aan AM aanvankelijk informatie onthouden, toen de redactie weigerde aan de leiband van de verzekeraars te lopen. Ondanks deze eerste confrontatie – er zouden er nog meer volgen – groeide het tijdschrift snel naar volwassenheid. Gestoken in de vertrouwde 'blauwe jas' verwierf AM, zoals de roepnaam werd, zich een vooraanstaande plaats onder de vakpers. In het tempo dat de materiekennis van de redactie toenam, won het tijdschrift aan gezag in de bedrijfstak. Door consequent vast te houden aan de gekozen uitgangspunten – een onafhankelijke positionering, kritische benadering, journalistieke aanpak en krantenachtige vormgeving – groeide de waardering voor AM. Inmiddels mag AM zich de onbetwiste nummer één van de markt noemen. Veel is sindsdien veranderd: de redactiebezetting is sterk uitgebreid, de hoeveelheid pagina's drastisch vergroot en de vormgeving ingrijpend gewijzigd. Wat al die tijd is gebleven, is "de neus voor nieuws" waarmee de redactie zich weet te onderscheiden van de concurrentie. Door de jaren heen was er tevens een neus voor nieuwe ontwikkelingen in de media. In de constante drang naar vernieuwing zag AM – met de komst van het faxapparaat eind jaren tachtig – kansen voor de faxnieuwsbrief AM Signalen. Dit medium, waarvan inmiddels ook een digitale versie bestaat, werd dankzij zijn puntige berichtgeving hét paradepaardje van AM. Medio augustus viert ook AM Signalen een jubileum: de nieuwsbrief bestaat dan alweer tien jaar! Evenzeer trendsettend was AM eind 1995 met de lancering van een website met onder meer dagelijks verzekeringsnieuws. Dit voorjaar, bijna tien jaar later, krijgt dit initiatief een vervolg met de start van de AM Nieuwsdienst, een medium dat van uur tot uur het branchenieuws zal gaan doorgeven aan de (betalende) abonnees. Met aandacht voor transparantie in de bedrijfstak (Jaarboek, CaptiveGids) en grotere duidelijkheid naar de samenleving (Oude Polissen) gaat AM verder op de ingeslagen weg. Het JubileumEvent op Papendal (15 april) zal daarvan opnieuw getuigen: transparantie en imago zijn de kernbegrippen die daarop centraal zullen staan. Beide onderwerpen spreken van het meest wezenlijke waar het in de branche om gaat: betrouwbaarheid! Hoe groter de integriteit van de branche, hoe groter het respect dat zij verdient. AM wil evenzeer aan deze voorwaarde blijven voldoen. Als 'nieuwsbrenger van de branche' mag zij daarop ook de komende 25 jaar worden afgerekend.