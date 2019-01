Toekomst Zurich Nederland onzeker

De toekomst van Zurich Nederland is hoogst onzeker geworden. Nog deze week wordt over het zelfstandig voortbestaan een besluit genomen.

De top van de Zwitserse verzekeraar Zurich Financial Services staat in principe twee opties voor ogen: een opheffing van de Nederlandse vestiging of een integratie daarvan in een Benelux-organisatie. Algemeen directeur Peter van Geijtenbeek kon begin deze week geen mededelingen doen.

Zurich Financial Services leed vorig jaar een verlies van e 442 mln, waarna fikse besparingen werden aangekondigd. Zo moeten binnen drie jaar 750 van de zevenduizend medewerkers in zestig landen verdwijnen.

Het Nederlandse filiaal van Zurich boekte vorig jaar een brutopremie-omzet van e 364 (350) mln, waarvan Leven e 209 (217) mln en Schade e 154 (132) mln. Het nettoresultaat beliep e 38,5 (33,8) mln.