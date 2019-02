Tilburgse tussenpersoon opent bijkantoor voor stagiairs

Volgende week – bij de start van het nieuwe schooljaar – wordt in de Tilburgse wijk ’t Zand het winkelcentrum De Rooi Pannen geopend. In dit winkelcentrum aan de Dr Hausstraat, dat een oppervlakte heeft van zo’n 3.500 m2, komen tien winkels, waaronder een filiaal van V&D, een supermarkt, een Jamin-vestiging, een boekhandel, een tekenmaterialenwinkel en een kledingzaak. Het winkelcentrum is door de Scholengemeenschap De Rooi Pannen opgericht in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de Ondernemersfederatie Tilburg, en is een ‘leercentrum’ voor stagiairs. Zij gaan daar onder begeleiding van de betreffende bedrijven zo zelfstandig mogelijk de zaken runnen. Assurisk opent er een kantoor voor de leerlingen van de opleiding Bank- en Verzekeringswezen.

Volgens Assurisk-directeur Matthieu Klomberg is het winkelcentrum een uniek project. “Sommige scholen beschikken over nepwinkels, maar dit is geen nep. Er zullen niet alleen leerlingen en leerkrachten komen winkelen, maar ook normale klanten. Ik verwacht daar veel van, want in de betreffende wijk zijn weinig winkels. In het winkelcentrum is ook een pinautomaat van de Postbank. Een lokker, want nu moeten omwonenden anderhalf tot twee kilometer verderop geld halen. Een dergelijk project met een dergelijke omvang is er in ons land niet, en wellicht zelfs niet in Europa.”

Vijftien stagiairs

Assurisk-De Rooi Pannen, zoals Klombergs nevenvestiging heet, heeft een winkelruimte van 60 m2. Jaarlijks zullen daar vijftien stagiairs worden opgeleid. “Per stageperiode zullen vijf stagiairs aan onze nevenvestiging zijn verbonden, zodat daar altijd drie stagairs tegelijkerijd aanwezig zullen zijn.”.

Assurisk De Rooi Pannen wordt geleid door Anita Dusée. “Zij beschikt niet alleen over verzekeringstechnische kennis, maar ook over didactische ervaring”, zegt Klomberg. “Onder haar verantwoordelijkheid zullen de stagiairs op commercieel en organisatorisch gebied zo zelfstandig mogelijk werken. Uiteraard wordt er in overleg met de school naar gestreefd om theorie en praktijk goed te laten aansluiten.”

Veel voordelen

Klomberg ziet veel voordelen aan Assurisk-De Booi Pannen. “We zullen daardoor, en dat geldt natuurlijk in het algemeen voor werken met stagiairs, worden gedwongen om kritisch naar onze manier van werken te kijken. Dat lijkt me tevens een goede basis voor een ISO-certificering.” Assurisk wil de komende jaren van tien naar veertien medewerkers groeien en komt door het initiatief aan de bron voor nieuw personeel. “We komen dan in het eerste rijtuig voor goed aankomend talent”, zegt Klomberg.

“Tevens willen we met dit initiatief er aan meehelpen dat jonge mensen een goede opleiding krijgen die beter aansluit bij de vraag in het veld. Door de nauwe samenwerking met de school kunnen we bijdragen aan de vormgeving van de opleiding. Ook kunnen we op deze manier jongeren die nog een beroepskeuze moeten maken, laten zien dat ons vak dynamisch en aantrekkelijk is.”

Assurisk, dat in 1978 werd opgericht en tien medewerkers heeft, richt zich vooral op particulieren en op mkb-relaties. Het assurantiekantoor is door Ecabo, het instituut dat waakt over de kwaliteit van het onderwijs, genomineerd als een van de beste leerbedrijven van dit jaar. “In hoeverre de bemoeienis met De Rooi Pannen daar aan heeft bijgedragen, weet ik niet”, zegt Klomberg. “Volgens de publieksverkiezing behoren we tot de beste vijf. Deze week wordt de uitslag van de vakjury, waarin behalve Ecabo ook de NVA deelneemt, bekend gemaakt.”

Tussenpersoon Klomberg: “Het gaat niet om nepwinkels voor stagiairs, maar om echte winkels waar ook normale klanten komen”