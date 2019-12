Tias en Elsevier Baard samen in financiële planning

De master-opleiding duur twee jaar en gaat voor het eerst in september van start. Het eerste jaar is de standaardopleiding die voldoet aan de eisen van de Federatie Financiële Planners (FFP). Het tweede jaar is de daadwerkelijke master-opleiding. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie die ten overstaan van drie examinatoren verdedigd moet worden.

De opleiding is op academisch niveau en richt zich op financieel planners die al een paar jaar in de praktijk werken. De opleiding kan zowel in Utrecht als in Tilburg gevolgd worden.

De master-opleiding start twee keer per jaar en is deels gebaseerd op de bestaande master-opleiding van Elsevier Baard. Beide partijen nemen ieder voor 50% deel in de samenwerking. Over de kosten van de opleiding konden partijen bij het sluiten van dit nummer nog geen mededelingen doen. Voor informatie: 0346-57.70.80(Elsevier Baard).