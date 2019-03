Thies stapt op bij NBVA

In een vierregelige communiqué laat de NBVA weten dat er “gaandeweg onoverbrugbaar gebleken geschillen van inzicht zijn gerezen over het te voeren beleid”. Thies bevestigt desgevraagd nadrukkelijk het besluit om de samenwerking op te zeggen gezamenlijk is genomen. “Over de aanleiding en de inhoud van het conflict wil ik geen verdere mededelingen doen.” Hij heeft nog geen nieuwe werkgever. “Ik ga me daarop rustig oriënteren.”

De NBVA zegt in een toelichting op het communiqué dat er sprake was van “een onwerkbare situatie”. De problemen dateren overigens niet van de laatste maanden, aldus de tussenpersonenorganisatie. Op de vraag of het conflict verband houdt met de komst van voorzitter Rob Groenemeyer is het antwoord zakelijk: “Onderling is besloten om de mededeling sober te houden. Elke verdere uitweiding kan schadelijk zijn voor Thies of de NBVA.”

Thies (39) kwam per 1 juli 2001 in dienst van de NBVA als opvolger van Boudewijn van Uden, die toen de functie van directeur Intermediaire Zaken aanvaardde bij Fortis-dochter Stad Rotterdam. De taken van Thies worden waargenomen door het bestuur en de stafafdeling van de NBVA.