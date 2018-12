Theo Kremer als cabaretier

Tijdens de officiële opening van de nieuwe etage van Korevaar van Dijk Letselschade in Capelle aan den IJssel ontpopte directeur Theo Kremer van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) zich als een ware cabaretier. Gekleed in een felgroene corduroy-broek, die entertainer Dolf Jansen niet zou hebben misstaan, reeg hij tot vermaak van de vele gasten de ene kwinkslag aan de ander. Zo vertelde hij dat in zijn jonge jaren als diskjockey had opgetreden. “Dat ik daarin niet ben doorgegaan, is de eerste financiële misser in mijn carrière geweest”, zei hij verwijzend naar de topsalarissen die sommige DJ’s vandaag de dag verdienen. Om daar in één adem met een knipoog naar zijn gastheren aan toe te voegen: “Mijn tweede grote financiële miskleun is dat ik in de letselschaderegeling ervoor koos te gaan werken voor verzekeraars in plaats van voor de kant van het slachtoffer”.

Directeur Mark van Dijk van het letselschadebureau had Kremer aangekondigd als ‘vijand’. “Hij is als het ware onze tegenpartij in letselschadegevallen. Het is alsof Johan Cruijff de Kuip opent.” In een reactie zei de PIV-directeur op zich gecharmeerd te zijn van de vergelijking, al gaat deze in zijn ogen niet helemaal op. “Cruijff voetbalde beter dan ik ooit heb gedaan, maar daar staat weer tegenover dat ik weer beter Nederlands spreek dan hij.”

Kremer maakte zijn aandachtig gehoor tevens deelgenoot van het feit dat als iemand hem vraagt wat hij doet voor zijn werk, dat hij dan steevast antwoord met: “Ik ben PBO-er: proefballonopblazer”. Als directeur van het PIV houd ik me daar nu eenmaal vaak mee bezig. Met zijn jongste ‘proefballon, ter plaatste opgeblazen, opende hij de kantooruitbreiding van het Capelse letselschadebureau.

Spaans thema

Korevaar van Dijk had aan de openingsbijeenkomst een Spaans thema meegegeven, hetgeen onder meer terugkwam in de uitnodiging, aankleding, de muziek en de hapjes. In een poging een treffende vergelijking te maken tussen thema en het werken in de letselschaderegeling, zei Mark van Dijk dat sommigen mogelijk denken aan een stierengevecht: “Een duel waarbij de letselschaderegelaar de verzekeraar net zo lang in het nauw probeert te drijven, dat deze er uiteindelijk bij neervalt. Ons staat echter meer een nauwe vorm van samenwerking voor ogen. De vergelijking met een passievolle Spaanse dans is mijn inziens beter op zijn plaats. Twee partijen die om elkaar heen draaiend zich in de goede richting voortbewegen. Al is het natuurlijk wel de belangenbehartiger van het slachtoffer die de dans leidt…”

Kremer met een nieuwe proefballon.

Uitvaartwens vooral muzikaal

De muziekkeuze lijkt de belangrijkste wens te zijn die mensen voor een uitvaart willen vastleggen. Natuurlijk, de keuze voor cremeren of begraven zal nog wezenlijker zijn, maar voor de verdere aankleding van de uitvaartplechtigheid staat muziek toch wel op één. Volgens een recente Nipo-enquête weet één op de vier Nederlanders nu al welke muziek er moet klinken bij de eigen uitvaart of die van een naaste.

De enquête is gehouden in opdracht van Dela, die meer aandacht wil vragen voor de site www.uitvaartkompas.nl. Die site biedt mensen informatie en keuzemogelijkheden voor het concreet invullen van een uitvaart, onder meer op het gebied van muziek, teksten, gedichten, kisten en bloemen. Deze maand is er een special over uitvaartmuziek.

Op www.dela.nl is al langer een top-50 van uitvaartmuziek te zien. De meest favoriete uitvaartnummers volgens de internetters zijn: ‘De Steen’ van Paul de Leeuw, ‘Zo zal het zijn’ van Rob de Nijs, ‘Message’ van Vangelis, ‘Time to say goodbye’ van Andrea Bocelli en Sarah Brightman en ‘Who wants to live forever’ van Queen.

Volgens Dela-woordvoerster Ingrid Trum wijkt de internetlijst wel af van de lijst die Dela zelf bijhoudt op basis van de muziek die in de 25 eigen crematoria en uitvaartcentra wordt gedraaid. “Daar is ‘Avé Maria’ in allerlei uitvoeringen toch veruit het meest populair, gevolgd door ‘Time to say goodbye’ van Andrea Bocelli en ‘Et les oiseaux chantaient’ van Sweet People.”

Gratis naar kunst- expositie Interpolis

Sinds het flexibel-werkenprincipe in de organisatie werd geïntroduceerd, is Interpolis gestart met het aankopen van kunst, voornamelijk sculpturen. Hans Meijs, coördinator kunstzaken bij Interpolis, vertelt dat de kunst die wordt aangekocht altijd een reactie probeert uit te lokken bij degene die het werk ziet. “We proberen net even een stapje verder te gaan dan het bronzen beeldje met marmeren sokkel, door spraakmakende sculpturen aan te kopen.”

De collectie is opgebouwd uit hedendaagse kunst. Eén van de eisen bij aankoop is dat een kunstwerk niet ouder dan vijf jaar mag zijn. Tot de collectie behoren stukken van Nederlandse kunstenaars als Peer Veneman, David Vandekop en Bea Stienstra en van internationaal bekende kunstenaars (Dan Graham, Jan Fabre, Wim Delvoye).

Voor de tentoonstelling ‘Tegenbeeld’ is een brochure gemaakt, waarin de kunstwerken door kinderen worden becommentarieerd. Hans Meijs: “De opmerkingen die zij maken, projecteren we ook op de wand naast het kunstwerk. We hebben de kinderen gevraagd wat zij van de kunstwerken vonden en in tegenstelling tot veel volwassenen zijn kinderen daar heel open over”.

De tentoonstelling van de werken uit de Interpolis-collectie vindt plaats in gebouw FAXX aan de Dunantstraat 1 in Tilburg, tel. 013-584.10.10. De tentoonstelling loopt nog tot 25 januari 2004 en is op werkdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op maandag gesloten.

Lezers en lezeressen van AssurantieMagazine kunnen de tentoonstelling gratis bezoeken wanneer zij contact opnemen met Hans Meijs via h.meijs@interpolis.nl.

Oude koe uit sloot gehaald

FBTO gebruikt niet langer Monique van de Ven maar andere bekende Nederlanders in haar nieuwe reclamecampagne. Zoals bijvoorbeeld de zanger van Normaal, de gerenommeerde brokkenpiloot Bennie Jolink, die het zelf sluiten van autoverzekeringen aanprijst.

In haar editie van vorige week verhaalt het reclamevakblad Adformatie van het letterlijke afscheid van Monique van de Ven bij FBTO. Na gedurende zeven jaar het gezicht van de maatschappij te zijn geweest, kon dat natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. De 450 medewerkers namen persoonlijk afscheid van haar tijdens een bijeenkomst in het FBTO-kantoor in Leeuwarden, aldus Adformatie. Als afscheidscadeau kreeg Van de Ven een aquarel van een koe.

Van een koe?, verbaasde het blad zich. Waarop marketing-manager Paul Koopman uitlegt, dat FBTO is ontstaan uit de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge. En Koopman neemt meteen de gelegenheid te baat om een oude koe uit de sloot te halen. “Monique van de Ven heeft wis en waarachtig ál haar verzekeringen bij FBTO gesloten. Dat was aan het begin van de campagne niet het geval, maar dat is later hersteld.” VIJFDE KOLOM: SNS moet erkennen: de naam Reaal staat als een huis!