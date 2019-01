Teller Icoa over de vijftig

Bij het initiatief van Tom Pedroli (Duin & Pedroli, Medemblik) en Koenraad Frans (Frans Assurantiën, Bergen) hebben zich inmiddels 62 NVA-leden aangesloten. De vijftigste, het doel van Icoa voor dit jaar, was Duine Adviesburo in Bergen op Zoom.

Icoa heeft zich in tien van de zeventien NVA-regio’s gepresenteerd en verwacht nog verder te groeien. Verzekeraars waarmee zaken wordt gedaan, zijn vooralsnog: Delta Lloyd, Noordhollandsche van 1816 (schade), Zwolsche Algemeene, Winterthur en Woudsend.

Karin en Dimitri Duine krijgen een taart van Tom Pedroli en Koenraad Frans. Zij zijn de vijftigste deelnemer aan Icoa, een inkoopclub van en voor NVA-kantoren.