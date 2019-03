T- en U-rendement

De rendementen T en U, maatstaven voor rentestandskorting en overrentedeling bij levensverzekeringen, verscherpen in de maand juni hun diepterecords. Het U-rendement zakt naar een niveau van 3,72% (3,74%). Het oudere maar vergelijkbare T-rendement zakt in juni tot 3,86%, tegen 3,90% in mei.

Aegon Portugal

Aegon heeft een Portugese portefeuille met levensverzekeringen verkocht aan verzekeraar Mapfre Vida (Madrid). De portefeuille, gesloten vanuit het bijkantoor in Portugal van Aegon Levensverzekering NV, is per 1 januari 2002 overgedragen aan de Spaanse verzekeringsmaatschappij. Over de omvang van de portefeuille doen partijen geen mededelingen.

Reisactie Allianz

Tussenpersonen van Allianz Leven kunnen dit jaar een reis winnen in de promotieactie ‘De Wereld van Allianz’. De verzekeraar heeft het intermediair daartoe onlangs een speciale wereldkaart gestuurd. Er zijn vier reisbestemmingen te bereiken voor de tussenpersonen. Bepalend is de hoogte van de premieomzet uit risicoverzekeringen.

AOW en ANW

Vorig jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden voor de AOW (Algemene Ouderdomswet) met ongeveer 36.000 toegenomen tot in totaal 2.402.019. Daarvan wonen er 180.610 in het buitenland, aldus de Sociale Verzekeringsbank. Het aantal mensen met een uitkering op basis van de ANW (Algemene Nabestaandenwet) nam met circa 5.000 af tot 157.627. In totaal keerde de SVB aan circa 4,5 miljoen klanten e 26 miljard uit.

Campagne Verbond

Het Verbond van Verzekeraars zendt voor de tweede maal een reeks commercials uit op televisie voor de levens- en inkomensverzekeraars. Tot eind juni zijn de twee spotjes weer te zien met als slogan ‘Best lekker als je van tevoren weet waar je aan toe bent’. Een strafschop nemende en alvast juichende voetballer en een champagnefles openende roeier zorgen voor de verbeelding.