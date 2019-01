Systeemhuis ASN komt met formulierenapplicatie

De actualiteit van de aanvraagformulieren is volgens ASN verzekerd door de samenwerking met Branche Initiatieven van ABZ. Maatschappijen leveren minimaal twee keer per jaar aan Branche Initiatieven de meest actuele aanvraagformulieren. ASN ontvangt deze formulieren van ABZ, actualiseert de applicatie en voegt de invoerregels van de maatschappijen toe.

Het invullen van het formulier wordt vereenvoudigd, omdat de formulierenapplicatie er voor zorgt dat alleen die rubrieken worden getoond die voor dat product van de betreffende maatschappij gelden. “Omdat de applicatie ook de door de maatschappij aangegeven controles uitvoert, wordt de kwaliteit sterk verbeterd”, aldus ASN.

Gebruikers van het ASN-pakket Assis voor Windows hebben nog meer voordelen. Het systeemhuis heeft de applicatie via de Generieke Interface Manager (GIM) aangesloten op dit pakket. Dit betekent dat bij een mutatie of een aanvraag niet alle gegevens ingevuld hoeven te worden, want de in Assis aanwezige gegevens worden automatisch overgenomen. In de formulierenapplicatie wordt dan alleen nog getoetst of het aanvraag- of mutatieformulier voldoet aan de criteria van de betreffende maatschappij. Verzending van het formulier kan elektronisch via ADN of GIM, maar dat is niet verplicht. Per fax of post mag ook.

De applicatie wordt vooralsnog op cd-rom verspreid. ASN heeft verzekeraars voorgesteld de applicatie op internet te plaatsen, zodat ze de formulieren zelf op elk gewenst moment kunnen aanpassen. “Op dit moment bleek dat echter nog een stap te ver”, aldus ASN.