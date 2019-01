Swiss Re Nederland ziet premie-omzet dalen

Volgens directielid Joost van de Ven zijn er drie redenen voor de premiedaling: de herverzekering van ziektewetpolissen is vrijwel beëindigd, een Mexicaans contract ging over naar Swiss Re Mexico en er was een groot verval in de portefeuille aan spaarhypotheken gekoppelde gemengde verzekeringen. Daar stond overigens een nieuwe portefeuille levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Swiss Re in Zürich tegenover.

De winst (vóór belastingen) verbeterde wel, met 15% tot e 51,3 (44,5) mln. “Vooral de kwaliteit van de winst stemt tot tevredenheid”, aldus Van de Ven. De veelal hoge bijdrage van de beleggingen was vorig jaar een licht negatief cijfer, terwijl de verzekeringstechnische resultaten beduidend verbeterden.

Wereldwijd

Moederbedrijf Swiss Re, dat wereldwijd 8.623 werknemers telt, kende een minder geslaagd jaar. Het nettoresultaat bedroeg e -109 mln, tegen nog bijna twee miljard winst een jaar eerder. Negatieve beleggingsinkomsten (e -1.059 mln) en de schade van 11 september (e -1.941 mln) waren de boosdoeners. De brutopremie-omzet steeg met 9% tot e 18,7 (17,1) mln.

Het jaarverslag geeft als premie-omzet Nederland het getal e 1.026 (952) mln. Naast Swiss Re Life & Health in Amstelveen is er in ons land nog Gerling NCM in Amsterdam. Het aandelenbelang in deze kredietverzekeraar bracht Swiss Re vorig jaar echter terug van 90% naar 44,1%.