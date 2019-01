Swiss Re boekt in ons land winst

Dat zegt financieel directeur Joost van de Ven, zonder een concreet getal te noemen: “We zijn boven de streep gebleven”. De premieomzet van Swiss Re Life & Health is volgens hem met 1% gestegen tot e 300 mln. Tegenover verval in de portefeuille spaarhypotheken stond groei in herverzekeringen.

Swiss Re Life & Health geeft geen eigen jaarverslag uit. De cijfers zijn geconsolideerd in die van het Zwitserse moederbedrijf Swiss Re. In dat jaarverslag wordt een Nederlands brutopremie-inkomen gemeld van e 458 (1.057) mln. De ruime halvering is toe te schrijven aan de verkoop van kredietverzekeraar NCM. “Naast onze cijfers worden er nog internationale schadeherverzekeringen in het Nederlandse cijfer opgenomen”, weet Van de Ven.

Herverzekeraars

Swiss Re, de in dertig landen actieve herverzekeraar, heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies geleden: e -62 (-112) mln, bij een premieomzet van e 19,7 (17,1) mld. Op aandelen werd een verlies van e 2,6 mld geleden. De combined ratio, de verhouding schade en kosten versus premie, bedroeg 104%. Een jaar eerder was dat dankzij de aanslagen van 11 september nog 124%.

Concurrent Munich Re (Münchener Rück) kwam tot een combined ratio van 122,4% (135,1%), vooral veroorzaakt door extra voorzieningen (onder meer voor asbestclaims) en schade uit de WTC-aanslagen. Beide herverzekeraars zeggen te streven naar een combined ratio van minder dan 100%.

In tegenstelling tot Swiss Re houdt Munich Re onder de streep nog wel winstcijfers over. Bij een premieomzet van e 40,0 (36,1) mld bedroeg het resultaat e 1.081 mln, tegen e 250 mln een jaar eerder. Tegenover afwaarderingen op aandelen van e 5,7 mld stonden verkoopwinsten uit Allianz-aandelen van e 4,7 mld. Het premie-inkomen uit herverzekeringen steeg tot e 25,4 (22,2) mld, uit directe verzekeringen kwam e 16,6 (15,7) mld premie.

Ergo

Het resultaat uit directe verzekeringen, vooral bestaand uit de Duitse Ergo-groep, was vorig jaar e 0,7 mld negatief. Munich Re heeft een reorganisatie aangekondigd, die over twee jaar een jaarlijkse kostenbesparing van e 300 mln moet opleveren. In het kader van die reorganisatie kijkt Ergo nadrukkelijk naar de toegevoegde waarde van zijn Nederlandse dochterbedrijven DKV Nederland, Nieuwe Hollandse Lloyd en DAS Rechtsbijstand. Verkoop, met name van de eerste twee maatschappijen, is daarbij een reële optie.