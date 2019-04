Surseance voor VSN in Enschede

Er hangen donkere wolken boven het bemiddelingsbedrijf Verzekerd Spaarplan Nederland (VSN) in Enschede.

Eigenaar Rob Lustig probeert via een voorlopige surséance van betaling het door een aantal werknemers aangevraagde faillissement af te wenden. De Almelose rechtbank laat de overlevingskansen onderzoeken door bewindvoerder mr. E. Poelenije.

Het ruim twintig medewerkers tellende bedrijf kampt met een sterk teruggelopen omzet vanwege de slechte marktomstandigheden voor leven- en beleggingsproducten. Er is sprake van achterstand in salarisbetaling. Lustig ziet overlevingskansen door inkrimping van het personeelsbestand en door het accent te verleggen naar hypotheken en schadeverzekeringen.