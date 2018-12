Studentenvakbond biedt goedkope pakketpolis

Als bemiddelaar treedt de vakbond VSSD op, die is aangesloten bij de landelijke studentenbond. Het pakket is afgestemd op studenten. Zo is de looptijd gelijk aan het studiejaar in plaats van het kalenderjaar. De risico’s zijn via het volmachtbedrijf De Bruyn & Bremer in Delft ondergebracht bij Erasmus.

De pakketverzekering wordt overigens al jaren aangeboden door de VSSD aan studenten in de regio Delft. De vakbond heeft zelfs een eigen tussenpersoon in dienst, Frank van Olmen, die adviseert en de portefeuille beheert. “Toen ik ongeveer vijf jaar geleden in dienst kwam, lag het verzekeringsonderdeel helemaal op zijn gat. Ik heb het uit het slop getrokken en acties georganiseerd om het verzekeringspakket onder de aandacht te brengen. Nu biedt ook de LSVb het pakket aan.” Inmiddels maken in de regio Delft plusminus duizend studenten gebruik van het basispakket.

“Wat ook heel populair is bij de studenten is de reisverzekering die wij aanbieden. Een gewone reisverzekering is vaak niet voldoende als men een stage loopt in het buitenland. In de reisverzekering die wij aanbieden is een onbeperkte duur voor de stage opgenomen. Van deze reisverzekering wordt door een kleine 250 studenten gebruik gemaakt”, zegt Van Olmen. In combinatie met het standaardpakket kost de reis- annex stageverzekering e 11,50 voor dekking binnen Europa en e 18,50 per jaar voor werelddekking.

De LSVb vindt het belangrijk dat studenten zich goed verzekeren. “Op deze manier is dat in ieder geval betaalbaar.” De vakbond laat weten geen winst te maken op de verzekeringen en op die manier de prijs ook laag te kunnen houden.

Informatie over de speciale studentenverzekeringen is te vinden op de website www.lsvb.nl onder het kopje Diensten & Projecten.