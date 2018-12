Stokhof (AXA) met vervroegd pensioen

Stokhof (57) heeft er een 43-jarige carrière in het verzekeringsbedrijf op zitten. In 1960 trad hij in dienst van Amstleven, rechtsvoorganger van Delta Lloyd. Via het schadeverzekeraar Agrippina in Den Haag en assurantiemakelaar Brons van Lennep kwam hij in 1972 bij Nieuw-Rotterdam in dienst als underwriter op de Rotterdamse assurantiebeurs. Van 1982 tot 1999 vervulde hij diverse directiefuncties binnen zowel de divisie Schade als Zorg, laatstelijk als algemeen directeur van Nieuw Rotterdam. Na de fusie tot AXA trad hij terug uit de directie en werd hij belast met de leiding over diverse projecten. Tevens adviseerde hij de directie van het schadebedrijf met name op het gebied van volmachten.